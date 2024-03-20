Россиянка установила рекорд, родив детей с разницей в 34 года

Россиянка Светлана Халимова из Краснодара установила в России новый рекорд, родив детей с разницей в возрасте более 34 лет, сообщается на официальном сайте Книги рекордов РФ.

Старшего сына женщина родила в 1988 году, младшую дочь – в 2023-м. Их разница в возрасте составляет 34 года 4 месяца и 23 дня. Результат попал в Книгу рекордов России, как “Наибольшая разница в возрасте между братом и сестрой в РФ”, говорится в материале издания “Вести Подмосковья”.

Ранее радио Sputnik писало о хоккеисте из подмосковного Ступина, установившем мировой рекорд.

Взято отсюда.