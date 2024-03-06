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Россиянкам назвали выдающую отсутствие вкуса одежду

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Россиянкам назвали выдающую отсутствие вкуса одежду

Стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам выдающую отсутствие вкуса одежду. Ее комментарий появился на портале «Я покупаю».

По словам эксперта, к данной категории вещей относятся тонкое облегающее платье в рубчик и полупрозрачные блузки. «Нижнее белье должно оставаться незаметным для окружающих», — заявила она.

В то же время специалистка внесла в список жилеты из искусственного меха и ветровки с так называемыми карманами-кенгуру. Кроме того, в перечень вошли атласные жакеты с широким пришитым поясом и кюлоты (чрезмерно широкие укороченные брюки — прим. «Ленты.ру») из костюмной ткани. «[Они] визуально “съедают” длину ног, к ним сложно подобрать обувь и верхнюю одежду», — пояснила стилистка.

Ранее в марте стилистка Лидия Харина перечислила россиянкам приводящую к скандалу со свекровью одежду.

Взято
отсюда

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