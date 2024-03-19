Стилист Кондратьева назвала короткую пикси визуально старящей стрижкой

Бренд-стилист Яна Кондратьева перечислила россиянкам стрижки, которые визуально старят. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

В первую очередь эксперт назвала очень короткие стрижки, такие как пикси. По ее словам, данная прическа может акцентировать внимание на обвисшей коже и появившихся морщинах.

«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?

Помимо этого, Кондратьева призвала отказаться от разреженные стрижек с острыми переходами. «Этот тип стрижек может визуально заострять черты лица, и делать его суровым. Если это противоречит вашему характеру, и вы хотите производить другое впечатление на окружающих, остановите свой выбор на стрижке с более плавным и естественным силуэтом: например, на классическом каре или каре-бобе», — посоветовала она.

В заключение Кондратьева обратила внимание на многослойные стрижки. «Проблема поредения волос чаще всего дает о себе знать в зрелом возрасте и, если для вас она тоже актуальна, вы наверняка не откажетесь от многослойных стрижек. Слишком “рваные” прически будут плохо лежать на ваших волосах и подчеркивать имеющуюся проблему. Нужна золотая середина», — подытожила собеседница издания.

Ранее в марте россиянкам назвали модные стрижки для длинных волос в 2024 году

Взято

отсюда

новости происшествия сегодня , дне новости день