«ВО»: российские войска уничтожили центр космической разведки ВСУ «Овидиополь-2»СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российская армия полностью уничтожила центр спутниковой и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Овидиополь-2». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»).

Уточняется, что цель у села Аккаржа в Овидиопольском районе была поражена ночью 8 марта.

«Овидиополь-2» — один из самых секретных объектов ВСУ, расположенный в Одесской области. В годы Советского Союза комплекс находился под управлением осуществлял радиоэлектронную разведку и перехват информации, передаваемой по спутниковым каналам связи. После 1991 года выполнял аналогичные задачи в интересах украинских спецслужб.

В 2020 году в СМИ появилась информация, что «Овидиополь-2», вероятно, был передан НАТО под предлогом необходимости капитального ремонта.

Российская армия уничтожила около 1,5 тысячи важных военных объектов ВСУ

В декабре 2023 года начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов сообщил, что с начала специальной военной операции (СВО) российские войска уничтожили оружием большой дальности около 1,5 тысячи важных военных объектов ВСУ. Он уточнил, что среди пораженных объектов пункты управления группировок ВСУ, оборонные предприятия и критически важные объекты военного значения. «Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины», — подчеркнул военачальник.

25 февраля выяснилось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало 12 секретных военных баз на территории Украины, а также снабжает данными для ракетных ударов ВСУ. Как пишет The New York Times (NYT), после начала СВО американская разведка также помогла создать два объекта по перехвату переговоров российских военных.

ВСУ активно задействуют разведывательные данные, которыми с ними делятся западные партнеры. Об этом в интервью The Telegraph заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В частности, неоценимой помощью генерал назвал информацию о запусках ракет с территории России, которые Киев не может охватить своими средства радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

Украинскую разведку обвинили в провалах ВСУ

ГУР Украины виновно в продвижении российских войск в зоне спецоперации, поскольку оно не учло возможности России. Такое мнение высказал генерал украинской армии в отставке Сергей Кривонос. Он призвал расследовать провал украинской разведки и выяснить, почему это произошло. Кривонос рассказал, что, по словам военных, летние бои на запорожском направлении были просто детской прогулкой, если сравнивать с тем, что происходит на передовой в последние недели.

«Это ненависть уличной драки»Офицер отряда «Шторм» — о боях в зоне СВО, выжженной земле и бывших заключенных на фронте«Фронт посыпался быстро»Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков предсказал, что фронт ВСУ обрушится летом под ударами российских войск. «[Россияне] еще и не наступали. У них сейчас стратегия другая. Противник ищет наши слабые места», — рассказал офицер. По его мнению, российская сторона накапливает силы и внедряет новое оружие, чтобы начать наступление летом. ВСУ же к этому времени после мобилизации получат массу плохо подготовленных солдат, которые не смогут ничего противопоставить продвижению российских войск, уверен Стариков.

Взято

отсюда

новости россии сегодня свежие , дне новости день