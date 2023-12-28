Авиакомпания «Победа» получит еще один Boeing 737-800 в 2024 году

Российская авиакомпания «Победа» в 2024 году получит еще один Boeing 737-800. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что полеты на новом самолете начнут выполнять в середине следующего года. Таким образом, парк самолетов авиакомпания будет состоять из 42 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Red Wings собралась летать за рубеж на отечественных самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности. По ее словам, это может произойти уже в феврале 2024 года.

В декабре стало известно, что российская авиакомпания «Якутия» запустила распродажу билетов. Так, в рамках акции у россиян появилась возможность купить авиабилеты 28 и 29 декабря по новогоднему тарифу за 2024 рубля.

Взято

отсюда

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