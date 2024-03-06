реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Российская фристайлистка оценила возможность участия в ОИ в нейтральном статусе

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мария Чаадаева затруднилась сказать, стоит ли россиянам выступать на Олимпиаде

Российская фристайлистка оценила возможность участия в ОИ в нейтральном статусе

Бывшая российская фристайлистка Мария Чаадаева оценила возможность участия представителей страны в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она высказалась в интервью «Ленте.ру».

Спортсменка подчеркнула, что никогда не выступала без флага и гимна, поэтому ей сложно сказать, стоит ли это делать. «С одной стороны, ты всю жизнь готовишься к международным соревнованиям, тренируешься, поэтому добровольно отказываться от выступлений жалко, нужно использовать любую возможность», — отметила она.

«Я испытал настоящее счастье»10 лет назад началась Олимпиада в Сочи. Как ее запомнили российские чемпионы?«Это шок и боль»Роковая ошибка сделала российскую спортсменку инвалидом. Как она начала новую жизнь и добилась успеха?

При этом Чаадаева вспомнила, как гордилась принадлежностью к России на соревнованиях. «Теперь же как будто бы не понятно, ради чего выступать. Но, подчеркну, что однозначного ответа на этот вопрос у меня нет», — отметила она.

Чаадаева — серебряный призер этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Спортсменка должна была выступить на Играх-2014 в Сочи, но на тренировке на олимпийской трассе в результате падения получила перелом позвоночника. Нижняя часть тела фристайлистки осталась парализованной, ей пришлось завершить карьеру.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Взято
отсюда

новости на сегодня 2023 , новости области

горняк22 телеграм
Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

По образованию Татьяна Казанина — инженер и закончила направление «технические…

Узнать больше
Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1…

Узнать больше

В Барнауле почти за 8 млн рублей продают белоснежный Lexus с двойными стеклами

В объявлении указали, что машина собрана в комплектации 4.5D AT…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp