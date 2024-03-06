Мария Чаадаева затруднилась сказать, стоит ли россиянам выступать на Олимпиаде

Бывшая российская фристайлистка Мария Чаадаева оценила возможность участия представителей страны в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она высказалась в интервью «Ленте.ру».

Спортсменка подчеркнула, что никогда не выступала без флага и гимна, поэтому ей сложно сказать, стоит ли это делать. «С одной стороны, ты всю жизнь готовишься к международным соревнованиям, тренируешься, поэтому добровольно отказываться от выступлений жалко, нужно использовать любую возможность», — отметила она.

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При этом Чаадаева вспомнила, как гордилась принадлежностью к России на соревнованиях. «Теперь же как будто бы не понятно, ради чего выступать. Но, подчеркну, что однозначного ответа на этот вопрос у меня нет», — отметила она.

Чаадаева — серебряный призер этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Спортсменка должна была выступить на Играх-2014 в Сочи, но на тренировке на олимпийской трассе в результате падения получила перелом позвоночника. Нижняя часть тела фристайлистки осталась парализованной, ей пришлось завершить карьеру.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Взято

отсюда

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