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Российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ в небе над Курской областью

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Российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ в небе над Курской областью

Российские силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.«

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – приводит RT комментарий ведомства.

Ранее министерство в ежедневной сводке проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 35 украинских дронов, три противорадиолокационные ракеты HARM и 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и “Ольха”.

Накануне радио Sputnik сообщало, что ВСУ нанесли удары по Белгороду ракетами и кассетными боеприпасами.

Взято отсюда.

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