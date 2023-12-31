Российские силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.«

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – приводит RT комментарий ведомства.

Ранее министерство в ежедневной сводке проинформировало, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 35 украинских дронов, три противорадиолокационные ракеты HARM и 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и “Ольха”.

Накануне радио Sputnik сообщало, что ВСУ нанесли удары по Белгороду ракетами и кассетными боеприпасами.

Взято отсюда.