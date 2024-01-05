Российская система ПВО уничтожила над Черным морем ракету ВСУ “Нептун”

Средства ПВО уничтожили выпущенную ВСУ противокорабельную ракету “Нептун” над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны России.

Ранее в Севастополе дважды за сутки прозвучал сигнал воздушной тревоги.«

"Пятого января 2024 года около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и уничтожена над северо-западной частью акватории Черного моря", – сказано в комментарии ведомства.

Накануне радио Sputnik также сообщало, что российская система ПВО уничтожила над акваторией Черного моря беспилотник ВСУ.



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