Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый семичасовой полет над Японским морем, сообщили в Минобороны РФ.«

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила около семи часов", – приводит РИА Новости фрагмент комментария.

Отмечается, что истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.«”Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства”, – подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Он также отметил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

Радио Sputnik писало, что США предупредили боснийских сербов о полете двух истребителей F-16 над их территорией.

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