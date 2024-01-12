Российские самолеты будут облетать небо над Йеменом

Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям использовать для полетов воздушное пространство Йемена в связи с событиями в этой стране.«

"Об использовании воздушного пространства Йемена российскими авиакомпаниями. В связи с событиями в Йемене, возникшими рисками для безопасности полетов, Росавиация запретила использовать воздушное пространство этого государства для полетов (включая транзитные) гражданских воздушных судов Российской Федерации", – говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Радио Sputnik также сообщило, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по территории Йемена.

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