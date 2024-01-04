МОК: россияне и белорусы не выступят на зимних юношеских Олимпийских играх-2024

Российские и белорусские спортсмены пропустят зимние юношеские Олимпийские игры-2024. Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», — заявили в МОК. Турнир, на котором выступят атлеты в возрасте от 15 до 18 лет, пройдет с 19 января по 2 февраля в Канвондо (Южная Корея).

На предыдущих Играх, которые прошли в 2020 году в швейцарской Лозанне, сборная России выиграла медальный зачет. Команда завоевала 10 золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований в Париже не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Взято

отсюда

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