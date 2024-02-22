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Российские танкисты уничтожили первую машину на шасси танка M1 Abrams

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Танкисты ВС РФ уничтожили первую машину на шасси танка Abrams под АвдеевкойСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российские танкисты уничтожили первую машину на шасси танка M1 Abrams

Танкисты 21-й бригады Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили в зоне проведения спецоперации (СВО) первую бронемашину США на основе танка M1 Abrams. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Поясняется, что в районе Авдеевки точным огнем была подбита инженерная машина M1150 Assault Breacher.

В ноябре сообщалось, что США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) несколько M1150. Точное их количество не раскрывалось и официально они в пакеты военной помощи не включались.

Forbes назвал Assault Breacher самой мощной машиной для прорыва обороны. M1150 может делать проходы в минных заграждениях. Однако основным ее вооружением является устройство для метания тросов с взрывчатым веществом. Во время полета трос растягивается, падает на минное поле, после чего производится подрыв заряда. В этом случае мины либо детонируют, либо отлетают в стороны на несколько метров, образуя безопасный проход. Полный боекомплект Assault Breacher составляет 3200 килограммов взрывчатки C-4.

Взято
отсюда

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