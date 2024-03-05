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Российские виноделы призвали повысить пошлины на импорт вина из стран НАТО

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Российские виноделы призвали повысить пошлины на импорт вина из стран НАТО

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала власти страны предусмотреть введение ввозных пошлин в размере 200% для вина из государств, входящих в НАТО, заявил РИА Новости исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников.«

"Приняли решение вновь обратиться к правительству и Госдуме с просьбой… по установлению импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из стран НАТО в 200%", – сказал собеседник агентства.

Плотников добавил, что виноделы также попросили власти подумать над отменой льготного режима для импорта различных видов вина из Грузии.

В июле 2023 года пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство до конца года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран – с 12,5 до 20 процентов, но не менее полутора долларов за литр.

Мера начала действовать с 1 августа и впоследствии была продлена на весь 2024 год.

Радио Sputnik также сообщало, что в России могут вырасти цены на импортный алкоголь.

Взято отсюда.

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