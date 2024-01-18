ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории ПольшиСюжетУчения НАТО:

Российские военные смогли подавить навигационный сигнал GPS на половине территории Польши и Сувалкском коридоре 17 января. О помехах сообщает ряд польских СМИ, в частности Epoznan.

«Подобная ситуация происходит не впервые за последние дни. Проблемы ранее наблюдались также в Финляндии и Эстонии. По мнению Джона Уайзмана, управляющего сайтом gpsjam.org (карта сбоев в режиме реального времени — прим. “Ленты.ру”), это может быть преднамеренная попытка глушения или военные учения», — отмечается в статье. Также издание подчеркнуло, что сбои совпадают с «теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области».

Подавление GPS-сигнала связывают с испытаниями систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), проводимыми ВС РФ.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет крупнейшие учения, имитируя начало третьей мировой войны, маневры пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтики. В альянсе заявили, что учения должны стать «ясной демонстрацией трансатлантического единства и силы, а также решимости продолжать делать все необходимое для взаимной защиты ценностей».

Взято

отсюда

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