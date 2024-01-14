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Российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО

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Военные РФ впервые применили дрон-доставщик боеприпасов «Черепаха» в зоне СВОСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон в зоне СВО

Российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон «Черепаха» в зоне специальной военной операции, об этом сообщил генеральный директор компании-разарботчика «Арго» Константин Багдасаров, передает РИА Новости.

Он отметил, что первый экспериментальный образец используется в Луганской народной республике (ЛНР), он испытывается в боевых условиях.

«Основные его задачи — доставка боеприпасов и продуктов питания, в частности, робот подвозит мины для минометных расчетов. Военные довольны разработкой», — уточнил Багдасаров.

Гендиректор «Арго» также отметил, что грузоподъемность дрона составляет 500 килограммов, он может добираться на расстояние до пяти километров.

Робот «Черепаха» является электрическим, он не создает акустического шума и не виден в тепловом диапазоне. Сравнительно малые габариты (высота корпуса около метра) затрудняют его обнаружение на местности, добавил разработчик.

Ранее в Минобороны России сообщили, что корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов.

Взято
отсюда

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