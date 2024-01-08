Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Российские военные уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Минобороны: разведчики ВС России уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

Российские военные уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

Российские военные с помощью противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, была проведена разведка местности с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон Вооруженных сил (ВС) России обнаружил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ.

«Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен», — добавили в министерстве.

В декабре стало известно, что украинская армия была вынуждена отойти в южном и юго-западном направлениях после неудачных контратак в районе Синьковки в Харьковской области.

Взято
отсюда

новости россии и мира сегодня свежие , новости россии

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

До -13 градусов и снег. Какая погода будет в Алтайском крае на Рождество

08.01.2024

 Погода

Когда выходим на работу в январе 2024 года?

08.01.2024

 Погода

8 января в Алтайском крае ожидаются осадки, метели, порывистый ветер

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Будет шок”. В Киеве призвали власти раскрыть число потерь ВСУ

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Полянский рассказал о “долгосрочной стратегии США” по разгрому РФ

08.01.2024

 Новости

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

08.01.2024

 Новости

Названо условие для нового наступления ВСУ

08.01.2024

 Новости

Россиянам предсказали сроки укрепления рубля

08.01.2024

 Новости

Российские военные уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix