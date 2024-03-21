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Российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию в ДНР

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Российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию в ДНР

Российские войска взяли под контроль железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республике", – говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что были нанесены удары по формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красное, Новомихайловка и Георгиевка.«”ВСУ потеряли до 250-и военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка “Акация”, САУ “Гвоздика”, а также гаубица Д-20″, – добавили в Минобороны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская армия освободила населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении.

Взято отсюда.

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