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Российский боец в одиночку вышел против группы диверсантов у границы с Украиной. Он открыл по ним огонь и остался жив

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Поддубный: боец ВС РФ в одиночку уничтожил диверсантов в Белгородской области

Российский боец в одиночку вышел против группы диверсантов у границы с Украиной. Он открыл по ним огонь и остался жив

Российский боец в одиночку вышел против группы украинских диверсантов, открыл по ним огонь и вернулся на позицию живым. Случай на границе Украины и Белгородской области попал на видео, которое опубликовал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Военный Вооруженных сил России один приблизился к позициям украинских диверсантов, которые прятались в окопе. На видео нечетко видно, что он сделал после того, как подошел к их позициям. По одной из версий, он кинул гранату в окоп к украинским военным, по другой — он открыл по ним огонь из стрелкового оружия и увернулся от ответного огня из гранатомета.

Бросал ли воин гранату или стрелял из автомата, не суть важно. Важно, что у воина стальные нервы и не только

Атака российского военного на позиции диверсантов попала на видео

Украинские диверсанты, которые прятались в окопе, пытались прорвать позиции российских войск у Белгородской области. Из-за взрыва, который устроил неназванный российский боец, несколько диверсантов получили ранения. «В результате действий бойца в окопе противника убитые и раненые, что позволило уничтожить группу полностью», — рассказывает военкор.

«Брат, мы не знаем, кто ты, но мы гордимся быть твоими современниками. Лихо. Думаю, что имя этого воина должна узнать наша страна. От души», — комментирует происходящее Поддубный.

Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) на протяжении нескольких дней пытаются прорвать границу России и проникнуть в Белгородскую и Курскую области. В четверг, 14 марта, бои развернулись в белгородском приграничье. По данным Минобороны, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались пересечь государственную границу в районе населенного пункта Сподарюшино.

Российский боец в одиночку вышел против группы диверсантов у границы с Украиной. Он открыл по ним огонь и остался жив

Утром 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителей населенного пункта Козинка вывезли из села, так как там из-за обстрелов ВСУ зафиксированы серьезные разрушения. Попытки ударов по региону продолжаются. Уже с утра Минобороны сообщило, что над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли до 195 военнослужащих при попытке прорвать границу в районе Белгородской области 14 марта. Противника отбрасывали огнем авиации и артиллерии. В результате ударов было уничтожено до 195 украинских бойцов, пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77, а также три инженерных машины разграждения.

Взято
отсюда

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