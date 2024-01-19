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Российский губернатор рассказал о пытавшихся обмануть его мошенниках

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Красноярский губернатор Котюков рассказал, что мошенники пытались его обмануть

Российский губернатор рассказал о пытавшихся обмануть его мошенниках

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что его пытались обмануть мошенники. Об этом он заявил на заседании коллегии управления МВД России, пишет Telegram-канал Kras Mash.

Глава региона рассказал о своей ситуации после того, как ведомство привело данные, согласно которым в Красноярском крае число пострадавших от звонков мошенников растет.

По словам Котюкова, ему позвонили с незнакомого номера. Неизвестный мужчина обратился к губернатору по имени-отчеству и представился сотрудником сотового оператора. Он сообщил, что срок действия сим-карты Котюкова якобы заканчивается, после этого глава региона бросил трубку.

Ранее Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. В частности, нужно насторожиться, услышав такие фразы, как «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».

Взято
отсюда

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