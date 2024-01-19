Красноярский губернатор Котюков рассказал, что мошенники пытались его обмануть

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что его пытались обмануть мошенники. Об этом он заявил на заседании коллегии управления МВД России, пишет Telegram-канал Kras Mash.

Глава региона рассказал о своей ситуации после того, как ведомство привело данные, согласно которым в Красноярском крае число пострадавших от звонков мошенников растет.

По словам Котюкова, ему позвонили с незнакомого номера. Неизвестный мужчина обратился к губернатору по имени-отчеству и представился сотрудником сотового оператора. Он сообщил, что срок действия сим-карты Котюкова якобы заканчивается, после этого глава региона бросил трубку.

Ранее Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые, следует сразу бросать трубку. В частности, нужно насторожиться, услышав такие фразы, как «специальный или безопасный счет», «помогите задержать мошенников», «истекает срок действия сим-карты».

Взято

отсюда

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