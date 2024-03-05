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Российский истребитель сопроводил над Черным морем самолеты ВКС Франции

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Российский истребитель сопроводил над Черным морем самолеты ВКС Франции

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты ВКС Франции над Черным морем, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ранее во вторник российские РЛС зафиксировали над упомянутой акваторией выполняющие полет в направлении к госгранице России три воздушные цели.«”Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и два многоцелевых истребителя “Рафаль-С” ВКС Франции”, – рассказали в министерстве.

Там уточнили, что при приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы и покинули воздушное пространство над черноморской акваторией.

Российский истребитель после этого вернулся на аэродром базирования. «

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", – приводит РИА Новости комментарий Минобороны.

Там подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Радио Sputnik также сообщало, что бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Взято отсюда.

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