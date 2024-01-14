Дерипаска предрек окончание конфликта на Украине не раньше мая 2025 годаСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Возможное разрешение конфликта на Украине ожидается не раньше мая 2025 года. Такое предположение высказал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал начало работы ВЭФ (World Economic Forum) в Давосе, говоря о главной теме встречи — переговорах о мире на Ближнем Востоке и на Украине. Дерипаска также рассказал, что на мероприятии, намеченном на 15-19 января, будут видные политические деятели США — госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом российская делегация не приедет в Давос.

В связи с этим миллиардер заключил, что навряд ли на ВЭФ состоится серьезный диалог по Украине. «Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — подметил Дерипаска.

Ранее обозреватели американской газеты The Wall Street Journal сочли, что сейчас внимание западных союзников Украины сосредоточено на конфликте Израиля и Палестины, а также на противостоянии в Йемене. В итоге, как отмечается, Киев лишается как финансовой, так и военной поддержки.

Помимо этого, немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер признал, что российские войска имеют значительное превосходство над силами Украины в зоне специальной военной операции. Он также заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом на СВО.

Взято

отсюда

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