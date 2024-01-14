Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дерипаска предрек окончание конфликта на Украине не раньше мая 2025 годаСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине

Возможное разрешение конфликта на Украине ожидается не раньше мая 2025 года. Такое предположение высказал российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал начало работы ВЭФ (World Economic Forum) в Давосе, говоря о главной теме встречи — переговорах о мире на Ближнем Востоке и на Украине. Дерипаска также рассказал, что на мероприятии, намеченном на 15-19 января, будут видные политические деятели США — госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом российская делегация не приедет в Давос.

В связи с этим миллиардер заключил, что навряд ли на ВЭФ состоится серьезный диалог по Украине. «Хотя мира раньше мая 25-го ждать и не придется», — подметил Дерипаска.

Ранее обозреватели американской газеты The Wall Street Journal сочли, что сейчас внимание западных союзников Украины сосредоточено на конфликте Израиля и Палестины, а также на противостоянии в Йемене. В итоге, как отмечается, Киев лишается как финансовой, так и военной поддержки.

Помимо этого, немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер признал, что российские войска имеют значительное превосходство над силами Украины в зоне специальной военной операции. Он также заявил, что 2024 год станет решающим в военном плане и поворотным моментом на СВО.

Взято
отсюда

новости свежие 2023 сегодня , свежие израиль новости сегодня читаем новости читать новости лета новости новости года последние новости на сегодня 2023 риа новости

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Барнауле на площади Сахарова демонтируют снежный городок и елку

15.01.2024

 Происшествия

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

15.01.2024

 Происшествия

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

15.01.2024

 Происшествия

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

15.01.2024

 Интересное

Зимний дождь. Погода в Барнауле 14 января удивляет

15.01.2024

 Интересное

Фан-встреча Ольги Бузовой и зимний дождь. Что произошло в Алтайском крае 14 января

15.01.2024

 Интересное

Дотянуться до звезды, или как прошла фан-встреча Ольги Бузовой в Барнауле. Фото и видео

15.01.2024

 Новости Барнаул

Сноубордистка из Алтайского края завоевала серебро на международном «Кубке чемпионов»

15.01.2024

 Новости Барнаул

Консультацию психолога включили в базовую программу ОМС

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix