Российский министр не отказался бы вживить себе чип

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сказал, что готов вживить нейрочип, но при одном условии, пишет URA.ru.

В ходе общения со студентами Югорского государственного университета министра спросили, вживил бы он себе в мозг нейрочип, памятуя о до сих пор удачном эксперименте, который проводит американский предприниматель Илон Маск.«

"Если бы это не было связано с моей смертью… То, конечно, попробовал бы", – цитирует Шадаева издание.

В конце января Илон Маск сообщил, что первый человек получил имплант его компании по производству чипов для мозга Neuralink и чувствует себя хорошо.

По словам бизнесмена, устройство под названием Telepathy (“Телепатия”) дает владельцу возможность использовать смартфон или компьютер силой мысли и в первую очередь разработано для людей, утративших возможность управлять конечностями.

Ранее радио Sputnik рассказало, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал работу Маска в области имплантации чипов.

Взято отсюда.