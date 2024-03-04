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Российский пассажирский самолет сделал петлю и вернулся в аэропорт вылета

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Mash: летевший в Челябинск Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в Пулково

Российский пассажирский самолет сделал петлю и вернулся в аэропорт вылета

Российский пассажирский самолет сделал петлю в воздухе и экстренно вернулся в аэропорт вылета Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, инцидент произошел с Sukhoi Superjet 100, который летел из Санкт-Петербурга в Челябинск. Как пишет источник со ссылкой на слова пассажиров, возможная причина происшествия — отказ двигателя.

Ранее пилотов самолета авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту попытались ослепить лазером во время полета. Лайнер летел из Хабаровска в Красноярск.

Взято
отсюда

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