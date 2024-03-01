РИА Новости: в 2023 году российский рынок автозапчастей наводнили подделки

Рынок автозапчастей в России наводнили подделки. Из-за отсутствия механизма контроля в 2023 году почти четверть автосервисов столкнулась с контрафактом. Об этом сообщает РИА Новости.

Автолюбители опасаются, что салоны используют некачественные детали. Также их беспокоят увеличение сроков ремонта и «ненужные работы».

Опрос проводился международной сетью автосервисов FIT SERVICE и аналитическим агентством Gruzdev-Analyze. В нем приняли участие 1800 профессиональных участников рынка в 35 городах России. По данным исследования, 23 процента опрошенных столкнулись с контрафактом: около 30 процента респондентов пожаловались на масла и горюче-смазочные материалы, 23 процента — на свечи зажигания, 15 процентов — на фильтры. Ещё 14 процентов столкнулись с некачественными деталями подвески и рулевого управления.

Эксперты считают, что это связано с параллельным импортом, точнее, из-за отсутствия механизма контроля и проверки определенных товарных групп.

В декабре сообщалось, что россиянам с иностранными автомобилями в 2023 году приходится ждать импортных автозапчастей более года — срок поставок уже может доходить до полутора лет. Среди самых труднодоступных комплектующих — детали японских и корейских авто, например Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia и Hyundai.

За 2023 год автозапчасти, которые и так трудно получить, подорожали на 7-17 процентов на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту. Сильнее всего подорожание коснулось запчастей, которые не выпускаются в России: ремни газораспределительного механизма подорожали на 5-10 процентов, аккумуляторы — на 15 процентов.

Взято

отсюда

русские новости сегодня , новости мира сегодня