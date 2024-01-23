Младшеклассник в Омске заразился педикулезом из-за скопившегося в классе мусора

Младшеклассник одной из школ Омска заразился педикулезом из-за того, что учиться пришлось в антисанитарных условиях, следует из жалобы, размещенной в сообществе «Типичный Омск» во «ВКонтакте».

По крайней мере один случай болезни зафиксирован на фоне скопившегося мусора, устроенного учителем в классе, следует из поста, по словам автора которого родители школьников вынуждены были организовать субботник для очистки учебного помещения. Сделать это они были вынуждены из-за бездействия администрации школы, говорится в материале.

Вопрос со свалкой в школьном кабинете — на одном из видео показано, что кое-что из накопленного уже «погрызли мыши» — прокомментировали в мэрии российского города. Там указали, что проблема устранена, а «виновные будут наказаны в дисциплинарном порядке», сообщает «Новый Омск».

Ранее в российских школах предложили устанавливать фандоматы для раздельного сбора мусора. Предполагается, что за сдачу тары учащиеся смогут получать денежное вознаграждение или баллы для оплаты проездов или питания.

Взято

отсюда

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