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Российский вертолет сбил украинский беспилотник на купянском направлении

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Российский вертолет Ми-8 сбил украинский БПЛА на купянском направлении

Российский вертолет сбил украинский беспилотник на купянском направлении

Российский вертолет сбил украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на купянском направлении, об этом рассказал летчик-штурман Ми-8 Вооруженных сил (ВС) России с позывным «Бонд», пишет РИА Новости.

По его словам, российские вертолетчики из группы огневой поддержки во время боевого полета на купянском направлении заметили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем группа огневой поддержки сбила его. «После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние», — объяснил «Бонд».

Он указал, что БПЛА шел на предельно малой высоте. Он двигался от линии боевого соприкосновения в сторону дислокации подразделений российских войск.

Ранее расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» ВС России пресек попытку воздушного удара украинской армии по объектам гражданской инфраструктуры на купянском направлении.

Взято
отсюда

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