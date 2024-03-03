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Российского музыканта и блогера задержали во время выступления

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Музыканта и блогера Пророка Санбоя задержали на выступлении в Санкт-Петербурге

Российского музыканта и блогера задержали во время выступления

Российской музыканта и блогера Пророка Санбоя (настоящее имя — Геннадий Чернецов) задержали во время выступления в Action Club в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на его поклонников.

Отмечается, что сотрудники прервали юбилейный концерт 55-летнего исполнителя и вывели его с сумками и вещами из заведения.

На опубликованных кадрах блогер заявил, что не знает причины задержания, «политикой не занимается» и пел «любовные песни».

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал блогера Андрея Лысенко по делу об изготовлении порнографии с детьми. Его доставили из Подмосковья, где он проживал, в Оренбург. Фигурант пробудет под стражей до 20 апреля.

Взято
отсюда

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