«КП»: Лену Ленину оштрафовали на 100 евро во Франции за подачу милостыни

Российская блогерша и предприниматель Лена Ленина рассказала, как ее оштрафовали за помощь бездомной во Франции. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

Ленина рассказал, что отдыхала за границей, и в честь 8 Марта подала плохо одетой женщине милостыню. После того как блогерша поделилась с бездомной 10 евро, появилась полиция и выписала штраф на 100 евро. По словам предпринимателя, так она убедилась, что власти Франции борются с попрошайничеством.

В разговоре с изданием Ленина заявила, что ее огорчает, что добрые дела наказуемы. Однако блогерша заметила, что не против местных законов: «Сегодня невозможно отличить истинно нуждающихся от мошенников, поэтому поддерживаю инициативу городских властей». Также она подчеркнула, что количество бездомных на французских улицах сократилось.

«Милостыню у бездомной не отобрали. Хоть у кого-то праздник удался», — прокомментировали ситуацию журналисты «КП».

В апреле 2023 года блогерша Лена Ленина рассказала, как купила жилье на Кипре и стала жертвой мошенников. Пять лет назад Ленина заплатила 40 процентов от стоимости недвижимости, и ей пообещали, что сдадут аппартаменты в 2020 году. Но этого не произошло.

Взято

отсюда

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