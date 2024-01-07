Воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа ушла из жизни в возрасте 20 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза конькобежцев России.
Причина смерти спортсменки не называются.
«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы», — сказано в сообщении.
В Союзе конькобежцев России выразили соболезнования родным и близким девушки.
В 2022 году эта спортсменка победила на Кубке России в составе эстафетной команды.
До этого ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова.
Ранее российская волейболистка Алия Хамбикова скончалась в 21 год.
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