Российские истребители Ту-22м3 и МиГ-31 выполнили во вторник, 12 марта, плановые полеты. Как сообщили в Минобороны России полеты прошли над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей.

«Самолеты дальней авиации ВКС России выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского и Каспийского морей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в решении данной задачи были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22м3 и МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал». В ходе полета экипажи МиГ-31 отработали дозаправку в воздухе. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30см и Су-35с ВКС РФ. Также на ряде участков российские самолеты сопровождали истребители иностранных государств.

В декабре сообщалось, что два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтийского моря, на ряде участков маршрута их сопровождали иностранные истребители. В ведомстве добавили, что экипажи дальней авиации регулярно проводят подобные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее сообщалось, что дальняя авиация России пополнится самолетами «на новых принципах».

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