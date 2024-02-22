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Российские военные получили партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»

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Российские военные получили партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»

Российская армия получила от холдинга «Высокоточные комплексы» новую партию боевых машин пехоты БМП-1АМ «Басурманин». Об этом компания сообщила ТАСС.

Модернизированные машины, которые отличаются повышенной подвижностью на земле и в воде, были выпущены Рубцовским машиностроительным заводом.

«Были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин», — отметили в холдинге.

В «Высокоточных комплексах» подчеркнули, что в ходе испытаний каждой БМП было выполнено не менее 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки и минимум 150 — из пулемета.

Новость дополняется.

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