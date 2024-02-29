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Россиянина оштрафовали за оскорбление одноклассницы дочери

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Житель Миасса выплатит штраф за оскорбление одноклассницы дочери

Россиянина оштрафовали за оскорбление одноклассницы дочери

В Миассе местного жителя привлекли к административной ответственности за инцидент в школе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В суд обратились родители школьницы. Они утверждали, что отец одноклассницы их дочери унизил последнюю. Ведомство провело проверку и подтвердило версию родственников обиженной девочки. Прокуратура установила, что мужчина, посещая школу и воспользовавшись отсутствием учителя в классе, оскорбил одноклассницу его дочери.

В отношении миасца составлен протокол об административном правонарушении, мужчину обязали выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей.

Ранее в Томске супругов, обматеривших соседку из-за ссоры между их детьми, оштрафовали.

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