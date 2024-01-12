Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Росстат: цены на яйца в РФ в 2023 году выросли на 61,35%

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Росстат: цены на яйца в РФ в 2023 году выросли на 61,35%

Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%, курятина подорожала на 27,77%. Об этом сообщает Росстат.

Согласно данным ведомства, за декабрь продукты питания подорожали на 1,49%. В частности, цены на продовольствие за 2023 год выросли на 6,14%, за декабрь — на 0,85%, сама плодоовощная продукция выросла соответственно на 24,19% и 6,08%.

Отмечается, что куриные яйца в течение года стали дороже на 61,35%, за декабрь — на 18,17%. Мясо кур за 2023 год выросло в цене на 27,77%, но в течение декабря подешевело на 1,9%.

До этого заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков сообщал, что в екатеринбургской сети магазинов «Птица» при местной птицефабрике продают куриные яйца по 70 рублей за десяток. Килограмм мяса птицы обойдется в 205 рублей. По его словам, низкая относительно других магазинов стоимость товаров обусловлена близостью к производству.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Водитель грузовика сбил ребенка в Барнауле

13.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае будут судить пристава-исполнителя за взятку в 200 тысяч рублей

13.01.2024

 Происшествия

Три человека пострадали при столкновении “Тойоты” и “Жигулей” на Алтае

13.01.2024

 Происшествия

СМИ: Россия будет судиться с Западом из-за планов присвоить ее активы

13.01.2024

 Происшествия

В Новосибирске вторую неделю ищут женщину, пропавшую после смерти матери

13.01.2024

 Интересное

Алтайский край получил необходимые льготникам лекарства

13.01.2024

 Интересное

Не дороже 500 тысяч рублей. Эксперты назвали самые неубиваемые бюджетные авто

13.01.2024

 Интересное

Тело женщины в строительном мешке нашли на востоке Москвы

13.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае задержали курьера мошенников, которые охотятся на пенсионеров

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix