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“Ростех” запустил линию по сборке двигателей для ТЭК

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"Ростех" запустил линию по сборке двигателей для ТЭК

. “Ростех” ввел в эксплуатацию производственное предприятие по сборке и ремонту двигателей Д-30ЭУ, которые используются на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщает “Петербургский дневник”.

Отмечается, что новая линия разместилась на предприятии под Санкт-Петербургом, в Гатчине.«

"Ранее ремонт агрегатов этого типа проводился в Гатчине, финальная сборка – в Перми. Обновленные мощности позволят упростить логистику, ускорить сроки и нарастить объемы ремонта, который предусмотрен после 30 тысяч часов эксплуатации двигателя", – говорится в материале.

Отмечается, что с конвейера предприятие сошел первый собранный агрегат, который все испытания прошел успешно.

Радио Sputnik сообщало, что “Ростех” начал поставки комплектов для борьбы с FPV-дронами.

Взято отсюда.

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