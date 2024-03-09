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Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы

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Ростовские власти попросили жителей не трогать подозрительные предметы

Обломок БПЛА. Архивное фото

Главы муниципалитетов в Ростовской области обратились к жителям с просьбой не трогать на земле подозрительные предметы, в том числе обломки, после атаки дронов на регион.

В субботу в Минобороны сообщили, что средства ПВО сбили над Ростовской областью 41 украинский беспилотник самолетного типа. По данным губернатора региона Василия Голубева, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано.

По данным главы администрации Неклиновского района области Василия Даниленко, часть фрагментов упала на территории Новобессергеновского сельского поселения, там работают спасатели. “Уважаемые жители поселения, не приближайтесь и не трогайте руками посторонние предметы. При их обнаружении, следует связаться со спасательными формированиями по телефону 112”, – написал он в своём Telegram-канале.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев также попросил жителей при обнаружении подозрительных предметов (частей, обломков) на земле сообщать в полицию.

Также он призвал жителей не публиковать “лишнюю” информацию в “социальных сетях, чатах (конкретные адреса, дополнительные данные)” в целях безопасности. “Комментарии подобного содержания, а также те, которые носят оскорбительный характер, будут удалены”, – написал глава в своём Telegram-канале.

новости Алтайский
Взято отсюда
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