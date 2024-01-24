РРК “Энергия” презентовала проект космоплана

Генеральный конструктор РКК “Энергия” Владимир Соловьев продемонстрировал проект космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию, говорится в сообщении телеканала “Москва 24”.«

"Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан", – отмечается в презентации, представленной Соловьевым на "Королевских чтениях".

Сообщается, что выведение летательного аппарата на орбиту будет проходить с помощью ракеты-носителя среднего класса.

Радио Sputnik также сообщало, что Роскосмос и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС.Разворот на ВостокТурция полетела в космос, остается в Сомали и ждет Раиси и Путина21 января, 15:04

Взято отсюда.