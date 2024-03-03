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RSPB: феромоны незнакомых самок мышей сокращают жизнь самцов

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RSPB: феромоны незнакомых самок мышей сокращают жизнь самцов

Группа биологов из Австралии и Новой Зеландии выяснила, что запах нового партнера влияет на продолжительность жизни и способность к размножению некоторых животных. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (RSPB).

Предыдущие изыскания показали, что феромоны партнеров могут ускорить старение червей и плодовых мушек, независимо от размножения, за счет активации путей вознаграждения мозга, связанных со спариванием. Доступность спаривания помогла дрозофилам прожить дольше, но было неясно, происходит ли то же самое у таких позвоночных.

В ходе лабораторных экспериментов обнаружили, что простое воздействие на мышей-самцов запаха неизвестных самок в среднем и пожилом возрасте уменьшает количество пометов, которые они могут произвести на свет. 

Ключевым фактором оказалось наличие запаха самок при отсутствии самих животных. Если самцы находились рядом с особями женского пола и могли с ними спариваться, то это увеличивало продолжительность их жизни.

«Наши результаты дополняют растущее количество доказательств того, что косвенные сигналы от партнеров могут влиять на процесс старения. Реакции, вызванные запахами противоположного пола, могут быть важны для подготовки физиологии к размножению, чтобы животные могли эффективно участвовать в социальных взаимодействиях, важных для их физической формы», — отметил биолог Майкл Гарратт из новозеландского Университета Отаго.

Ранее ученые раскрыли 140-летнюю тайну размножения гигантских антарктических морских пауков.

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