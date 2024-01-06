Россия стала самой «мандариновой» страной в период с января по сентябрь 2023 года, потребляя свыше 20% от всего мирового экспорта этого вида цитрусовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Руспродсоюза».

Отмечается, что в России за данный период было съедено 406 тысяч тонн мандаринов. На втором месте оказались США, которые потребляют порядка 13% или 242 тысячи тонн от всего мирового экспорта. Следом идет Великобритания — 8% или 153 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что в тройку крупнейших поставщиков мандаринов на российский рынок в 2023 году входили Турция, Египет и Марокко. Согласно приведенной статистике, по итогам 10 месяцев 2023 года всего в Россию было поставлено более 460 тонн мандаринов. Ведущие позиции заняла Турция (51,1%), Египет (13,7%) и Марокко (11%). Вслед за ними идут ЮАР (10,6%) и Пакистан (3,4%). На все остальные страны-поставщики приходится около 10% продукции.

За указанный период дороже всего стоили мандарины из ЮАР — 111,8 рубля за килограмм, вслед за ними шли египетские (67,3 рубля) и марокканские (65 рублей) мандарины. Самыми дешевыми были турецкие (60,7 рубля) и пакистанские мандарины (59,2 рубля). Все остальные — в среднем 91,8 рубля за килограмм.

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