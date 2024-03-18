реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

RusVesna: военные ВСУ расстреляли пенсионеров перед уходом из села в Запорожье

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

RusVesna: военные ВСУ расстреляли пенсионеров перед уходом из села в Запорожье

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли пенсионеров перед уходом из села Мирное в Запорожской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Канал утверждает, что об обнаруженных телах пенсионеров сообщили разведчики российских Вооруженных сил. Они провели рейд по Мирному незадолго до того, как ВСУ оставили позиции и село перешло под контроль армии РФ.

В начале марта этот же Telegram-канал сообщал, что украинские солдаты расстреляли российских военных, которые пытались сдаться. На опубликованном военкорами видео российский военный с поднятыми руками дошел до позиций ВСУ, после чего по нему был открыт огонь.

Прежде этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что бойцы ВСУ при отступлении из донецкого города Авдеевки добивали раненых иностранных наемников, которые не могли самостоятельно покинуть населенный пункт.

Ранее ВСУ атаковали город в Белгородской области.

Что думаешь? Комментарии

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Названы регионы России с наибольшими поступлениями от налога на…

ФНС: лидерами по поступлениям от налога на богатых стали Москва…

Ирина Шейк снялась в одних трусах для модного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для модного…

Стало известно о «современном рабстве» в католической организации «Опус…

FT узнала о «современном рабстве» женщин в католической организации «Опус…

Глава Гагаузии поздравила Путина с победой на выборах

Глава Гагаузии Гуцул поздравила Путина с победой на выборах президента…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp