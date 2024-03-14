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Рыбака-каннибала из Якутии задержали в российском регионе через 10 лет поисков

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В Саратовской области правоохранители задержали каннибала Горуленко

Рыбака-каннибала из Якутии задержали в российском регионе через 10 лет поисков

В Саратовской области правоохранители задержали Алексея Горуленко, который проходил по делу о рыбаках-людоедах и был в федеральном розыске 10 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСИН России по региону.

По данным ведомства, все это время каннибал регулярно менял регион проживания, вел уединенный образ жизни, скрываясь на рыболовецких станах, заброшенных домах и дачах на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России. Его поймали в селе Еремеевка Саратовской области, куда он приехал, чтобы впервые за десять лет навестить родственника.

После задержания осужденный был заключен под стражу и отправлен в СИЗО для дальнейшего этапирования к месту отбывания наказания.

Горуленко осудили в 2014 году. Сначала его приговорили к трем с половиной годам условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но государственный обвинитель не согласился с таким решением и обжаловал приговор. В результате Верховный суд Якутии изменил приговор и отправил осужденного в колонию строгого режима на 12 лет. На оглашение приговора каннибал не явился, в связи с чем был объявлен в розыск.

Летом 2012 года Горуленко вместе с еще тремя мужчинами отправился на рыбалку в тайгу. Их машина утонула, а средств связи с собой у них не было. Спасатели нашли рыбаков только в ноябре, однако из четырех мужчин в живых остались только двое. От голода Горуленко с товарищем расчленили и съели своего знакомого. Еще один рыбак пропал без вести.

Взято
отсюда

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