Рудник в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы

Спасательные работы на руднике “Пионер”
Золотой прииск в Приамурье, где пропали 13 горняков, завалило 9 тысячами “кубов” горной породы, 3 тысячи уже разгребли – экстренные службы РИА Новости
РИА Новости
новости Локтевский
Взято отсюда
Источник
Спасательные работы на руднике “Пионер”
Золотой прииск в Приамурье, где пропали 13 горняков, завалило 9 тысячами “кубов” горной породы, 3 тысячи уже разгребли – экстренные службы РИА Новости
РИА Новости
новости Локтевский
Взято отсюда
Источник
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