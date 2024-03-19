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Рудник в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы

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Рудник в Приамурье завалило девятью тысячами кубов горной породы

Спасательные работы на руднике “Пионер”

Золотой прииск в Приамурье, где пропали 13 горняков, завалило 9 тысячами “кубов” горной породы, 3 тысячи уже разгребли – экстренные службы РИА Новости

РИА Новости

новости Локтевский
Взято отсюда
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Натяжные потолки в Горняке
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