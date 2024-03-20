Румынские наемники заявили об участии в атаках на приграничные районы РоссииСюжетМинобороны:

Румынские наемники из группы Romanian Battlegroup Getica заявили, что участвовали в атаках на российские приграничные регионы совместно с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, запрещенная в России террористическая организация).

Мы совершили рейды на их приграничные деревни

Представители группы также опубликовали в соцсетях видео атак и обстрелов приграничных российских регионов.

Ранее экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук заявил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросит элитных бойцов с запорожского направления в состав диверсионно-штурмовых групп (ДРГ), которые пытаются прорваться на территории Курской и Белгородской областей.

Атака на брянские села, теракты и амфетамин:что известно о «Русском добровольческом корпусе» и его лидереЧеченские террористы, диверсанты, неонацисты.На стороне Украины воюют сотни россиян. Что о них известно?«Фронт посыпался быстро»Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?

Что известно о группе Romanian Battle Group Getica?

В конце февраля Радио Румынии сообщило о том, что румынские добровольцы воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Среди них — организация Romanian Battle Group Getica (Румынская боевая группа «Джетика»).

Отмечалось, что в ее составе находятся граждане Румынии и Молдавии, которые вступили в ряды украинской армии для противостояния России. В социальных сетях группа занимается в том числе вербовкой. На странице размещено, в частности, интервью оперативного командира группы, который называет себя Джетотак (GetoTac).

Romanian Battle Group Getica — боевая группа, сформированная из носителей румынского языка на Украине. Группа была образована в сентябре прошлого года и начала свою деятельность с объединения румынских бойцов, которые уже находились в различных военных подразделениях и структурах украинской армии

По словам военнослужащего, группа в основном специализируется на технологиях и военной разведке. Он подчеркнул, что Romanian Battle Group Getica не является официальным рекрутером для ВСУ и объединяет добровольцев.

На Украине считают, что ВСУ нужны еще 500 тысяч солдат.Но почему власти не решаются объявить тотальную мобилизацию?«Еду воевать за фашистов»Зачем на Украине создали Русский добровольческий корпус и что скрывает прошлое его бойцов?«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?

В офисе Зеленского высказались об атаках на российское приграничье

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал усилить атаки на приграничные российские регионы.

Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного больше, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, для того чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии

Он также выразил желание, чтобы жители российского приграничья жили в бомбоубежищах и постоянно слышали сирены.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) впервые прокомментировал атаки на приграничные российские регионы, пообещав, что они продолжатся в ближайшее время. Глава ГУР уточнил, что в нападениях участвуют воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) россияне, и назвал это «внутригосударственным вопросом» России.

15 марта президент России Владимир Путин рассказал, что украинские силы попытались атаковать территорию Курской и Белгородской областей подразделениями численностью свыше 2,5 тысячи диверсантов, а также 35 танками и примерно 40 боевыми бронированными машинами.

На совещании с ФСБ глава государства приказал ведомству «искать предателей» и поименно наказывать их без срока давности. По словам политика, все попытки прорыва на территорию России провалились.

18 марта в Минобороны заявили, что российские военные ударили по скоплениям живой силы и техники 105-й, 120-й бригад украинской территориальной обороны и РДК в районах населенных пунктов Поповка, Лукашовка и Великая Писаревка Сумской области и Старица Харьковской области.

Взято

отсюда

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