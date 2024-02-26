“Русский Халк” установил мировой рекорд, разорвав 14 грелок за 5 минут

Новый мировой рекорд установил уроженец подмосковных Люберец Сергей Агаджанян по прозвищу “Русский Халк”, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Атлет сумел за пять минут надуть до разрыва 14 грелок подряд, говорится в сообщении.

Рекорд был установлен во время празднования Дня спорта на стенде Подмосковья международной выставки-форума “Россия” на ВДНХ.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в рамках форума были проведены спортивные викторины, победители которых выиграли специальные призы от ведомства.

Радио Sputnik сообщало, что петербургский силач сдвинул с места поезд весом 120 тонн.

Взято отсюда.