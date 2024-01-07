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Русское меню. Рождественская кутья, заливное “стерлядь”, куропатка с грушей

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ЗаливноеРусское меню. Рождественская кутья, заливное “стерлядь”, куропатка с грушей13:33 Гости Евгений Бердников, бренд-шеф, повар компании “Дикоед”

Куропатка с беконом и грушей

Русское меню. Рождественская кутья, заливное "стерлядь", куропатка с грушей

Заливное 07.01

Старинный русский рецепт. Ингредиенты: 150 граммов стерляди; соль и перец – по вкусу; 3 лавровых листа; 20 граммов сухого белого вина; 3-4 ветки петрушки; 160 граммов рыбного бульона; 5 граммов листового желатина; 160 граммов рыбного желе; 1 морковь; 10 граммов мяса краба; лимон; 30 граммов сливочного хрена.

Порционные куски рыбы без кожи и костей варить с добавлением специй и вина до готовности и охладить на сите. Бульон, оставшийся после варки, соединить с рыбным бульоном, процедить. В горячий бульон положить желатин, растворить его и охладить.Заливное следует собирать в порционных салатниках. Сначала сделать “рубашку” из желе: салатники установить в холодильник, охладить и налить рыбное желе/ланспиг на 13 объема, дать застыть. На желе положить кусочки рыбы, залить желе и вновь дать застыть. Затем украсить отварной морковью, мясом краба, лимоном и зеленью, прикрепляя украшения с помощью желе. И – финальная заливка оставшимся рыбным желе. Охладить. Подать в салатниках, отдельно – хрен и горчицу.

Рождественская кутья

Взято отсюда.

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