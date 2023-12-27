С космодрома Плесецк запущена ракета с аппаратом в интересах Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя “Союз-2.1в” с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.«

"В 10:03 с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Радио Sputnik сообщало, что ВКС РФ запустили с космодрома Плесецк ракету с военным спутником.

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