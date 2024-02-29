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С марта в России вводится временный запрет на экспорт бензина

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С марта в России вводится временный запрет на экспорт бензина

Правительство России сообщило о введении с начала марта полугодового запрета на экспорт бензина.«

"Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина и увеличивает нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах. Принятые решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов", – говорится в Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что ограничения вводятся на полгода – с 1 марта по 31 августа, они не будут распространяться на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая соглашения с государствами ЕАЭС, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи или вывозимое гражданами для личного пользования.«”Что касается дизеля, то минимальные объемы его продаж на биржевых торгах увеличиваются с существующих 12,5% до 16%. Такой подход позволяет повысить гарантированный объем предложения топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях”, – отмечается в публикации.

Ранее радио Sputnik рассказало, как инвестстратег Сергей Суверов объяснил необходимость запрета на экспорт бензина.

Взято отсюда.

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