ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

Владеющий «Альфа-банком» люксембургский ABH Holdings решил взыскать с Украины один миллиард долларов за национализацию Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»). Соответствующий иск направлен в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), сообщила пресс-служба холдинга.

«ABH Holdings требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путем принудительной национализации», — говорится в пресс-релизе.

Правовым основанием для иска является договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и правительством Украины о взаимном поощрении и защите инвестиций, сказано в тексте.

Ранее бывший государственный секретарь США Майк Помпео, недавно вошедший в украинский бизнес, испугался национализации крупнейшего мобильного оператора страны «Киевстар». По его словам, в таком случае инвесторы увидят незащищенность частного капитала.

Взято

отсюда

новости россии и мира сегодня , новости часа