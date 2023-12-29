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Сайт кандидата Путина подвергся массовой DDoS-атаке

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Сайт кандидата Путина подвергся массовой DDoS-атаке

Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа, сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова.«

"Сегодня днем был запущен сайт кандидата в Президенты РФ Владимира Путина: putin2024.ru. С момента начала работы (около 13.00 по московскому времени) ресурс подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа", – приводит ее слова РИА Новости.

Суворова подчеркнула, что для защиты сайта приняты все необходимые меры. Сейчас он работает в штатном режиме.

Радио Sputnik сообщало, что уровень поддержки Путина достиг максимума в 2023 году.

Взято отсюда.

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