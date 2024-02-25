Салат “хурма+гранат”, блины “весна”, пудинг с чиа, фаршированные каннеллони

ЗаливноеСалат “хурма+гранат”, блины “весна”, пудинг с чиа, фаршированные каннеллони13:33 Гости Катя Студа, фуд-блогер

Полезный и очень вкусный салат с хурмой

Ингредиенты: пучок руккола, одна хурма, 100 граммов сыра моцарелла-мини, зёрна граната, сыровяленое мясо.

Ингредиенты для заправки: 2-3 столовых ложки оливкового масла, 1-2 чайных ложки лимонного сока, 1 чайную ложку мёда.

Салат с хурмой

Пошаговый рецепт

Чистой и сухой рукколой выложить аккуратно дно тарелки. Хурму очистить, порезать небольшими дольками и равномерно выложить поверх зелени. Между хурмой мозаикой выложить сыр. Слайсы вяленого мяса распределить также равномерно по тарелке. Посыпать сверху зёрнами граната. Смешать оливковое масло, сок лимона и мёд. Заправкой сдобрить салат.

Изысканная и быстрая закуска

Ингредиенты: круассаны, сыровяленая колбаса или мясо, творожный сыр, руккола, лепестки миндаля, груша или томаты черри, мёд и лимон.

Пошаговый рецепт

Разрезать круассан, нижнюю часть намазать творожным сыром и сверху украсить его оставшимися ингредиентами. Затем посыпать лепестками миндаля и полить мёдом.Круассаны с начинкой

Весенние блины

Ингредиенты: 150 граммов шпината, 2 сырых куриных яйца, 600 миллилитров молока, 180 граммов муки, 1 столовая ложка сахара, 3 столовых ложки растительного масла.

Пошаговый рецепт

Промыть и просушить бумажным полотенцем листья шпината. Стебельки удалить. В чашу блендера поместить подготовленный шпинат и яйца. Тщательно их измельчить. Затем добавить муку, сахар и молоко. Взбить тесто до консистенции жидкой сметаны. Добавить растительное масло, всё перемешать и оставить тесто. По истечение 15 минут можно смело жарить блины.Зелёные блины

Самый быстрый рецепт для обеда

Ингредиенты: 100-200 граммов замороженного зелёного горошка и/или стручковой фасоли, 500 граммов куриного филе, 200 граммов бекона, 100-200 граммов сыра.

Пошаговый рецепт

Бобовые высыпать в форму для запекания. Кусочки куриного филе щедро обвернуть беконом и выложить поверх горошка и/или фасоли. Натереть сыр и посыпать им мясо. Плотно закрыть фольгой. Разогреть духовой шкаф до 180 градусов. Готовить примерно 30 минут. По времени лучше ориентироваться в зависимости от вашей духовки.Куриное филе в беконе

Десерт на обед

Торт без духовки и миксера за 10 минут

Ингредиенты: 250 граммов 20-процентной сметаны, 1 банка варёная сгущёнки, один банан, 200 граммов печенья “рыбки”, 30-50 граммов какао-порошка/сахарной пудры.

Пошаговый рецепт

Сметану и молоко тщательно размешать. Банан порезать кубиками или дольками, добавив к смеси. Затем выложить в неё печенье и тщательно всё перемешать. Выложить в круглую форму для выпечки. Посыпать какао и/или сахарной пудрой. Убрать в холодильник на ночь, минимум на 4 часа.Десерт с печеньем

.Ещё один вариант десерта – пудинг “чиа”

Ингредиенты: семена чиа, молоко “кешью+кокос” или любое ваше любимое, какао, бананы, ягоды – по вкусу.

Пошаговый рецепт

Семена чиа залить молоком или йогуртом. Оставить их набухать в холодильнике на ночь. Утром бананы размять вместе с какао. Собрать десерт слоями, добавляя при желании фрукты и ягоды.Чиа-пудинг

Идея для ужина. Фаршированные каннеллони

Ингредиенты: 30 штук каннеллони – как правило это одна упаковка, 800 граммов фарша, 6 штук крупных шампиньонов, одна головка курного лука, банка томатный соуса с кинзой, 100-200 воды, сыр, небольшой пучок базилика, специи – по вкусу.

Пошаговый рецепта

Обжарить отдельно лук. Шампиньоны и фарш также обжарить, но до полуготовности. Всё смешать в глубокой тарелке и дать немного остыть. Наполнить каннеллони и выложить в смазанную растительным маслом форму для запекания.

Чтобы приготовить соуса, надо взять банку томатного соуса примерно 400 граммов, разбавить его водой, чтобы он стал слегка жидковатым и залить макароны. Они должны быть полностью быть покрыты заливкой. Сверху можно положить веточку базилика и убрать в духовку. Готовится блюдо в течение 30 минут при 180 градусах. Затем вынуть из духовки, посыпать натёртым сыром и убрать в духовку ещё на 7-10 минут.Фаршированные каннеллони

Быстрыми рецептами и секретами и лайфхаками приготовления вкусной и лёгкой еды в программе “Заливное” на радио Sputnik делится фуд-блогер Катя Студа

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Взято отсюда.