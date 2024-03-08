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Сальдо: артиллерия ВСУ нанесла удар по порту в Скадовске

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Сальдо: артиллерия ВСУ нанесла удар по порту в Скадовске

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по территории порта в городе Скадовск, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что в результате атаки повреждения получило пустующее административное здание.«”Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения”, – написал Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники оперативных служб устанавливают все обстоятельства случившегося.

Накануне радио Sputnik сообщило, что ВСУ использовали фугасные ракеты при нанесении ударов по Еленовке в ДНР.

Взято отсюда.

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